«جوني ديب» يمنح إيمان رمَّال حصانة في «فاشن ستار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ودّعت المشتركة البحرينية ابتسام سلمان برنامج «فاشن ستار»، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثامنة من أول برنامج عربي، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة.

وقبل بداية منافسات الحلقة التي بثت الليلة قبل الماضية، عرض تقرير خاص عن مجريات الحلقة السابعة من البرنامج، الذي يضم لجنة تحكيم تتكون من مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، ونديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي.

وطلبت ريم عكرا، في البداية، من المشتركين تقديم تصاميم مستوحاة من الفواكه بألوانها الزاهية، بالإضافة إلى تحدٍّ جديد يؤمن الحصانة للفائز في الحلقة الثامنة، متمثل في تصميم زي مستوحى من إحدى شخصيات أفلام النجم العالمي جوني ديب، ويمكن أن ترتديه امرأة عصرية.

وقدم كلٌّ من رناد حفني (السعودية)، وحسن بن عياش (تونس)، وإيمان رمَّال (لبنان)، وابتسام سلمان (البحرين)، وإلياس والي (الجزائر)، تصاميم مستوحاة من شخصيات مختلفة من أفلام جوني ديب، ليفوز في هذا التحدي المشتركة اللبنانية إيمان رمَّال، وتحصل على الحصانة، والتأهل للحلقة التاسعة.

بعدها انتقل المشتركون إلى تقديم تصاميمهم المستوحاة من تحدي الفواكه بألوانها الزاهية، مع عرض تصاميم المجموعة الأولى، والتي ضمت كلاً من إيمان رمَّال التي اختارت الأناناس، وحسن بن عياش الذي اختار الكرز، وابتسام سلمان التي استوحت تصميمها من «الليمون»، ونال حسن (نجمة ذهبية)، ما اضطره للبقاء في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، فيما حصلت ابتسام على (ثلاث نجمات حمراء)، في الوقت الذي انتقلت فيه إيمان رمال إلى منافسات الحلقة المقبلة، وذلك لحصولها على الحصانة لتصميمها الفائز في التحدي الأول.

وفي المجموعة الثانية، قدمت رناد حفني تصاميم مستوحاة من «الرمان»، فيما اختار إلياس والي «الخوخ» لتصاميمه، وبينما نالت رناد (ثلاث نجمات حمراء)، حصل إلياس على (نجمتين ذهبيتين)، ما اضطرهما للبقاء معاً في دائرة الخطر.

وبعد فاصل قصير، واجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، دعت مذيعة البرنامج، ليلى بن خليفة، كلاً من: حسن بن عياش، وابتسام سلمان، ورناد حفني، وإلياس والي، للوقوف أمام لجنة التحكيم والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة الثامنة من «فاشن ستار»، إذ أنقذ نديم شماس بن عياش، وأنقذت ريم السعيدي إلياس والي، وقررت ريم عكرا استبعاد المشتركة ابتسام سلمان من البحرين، قائلة إنها لن تكون نجمة «فاشن ستار».

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مشتركين تنافسوا

خلال الحلقة:

رناد حفني، وحسن

بن عياش، وإيمان

رمَّال، وابتسام

سلمان، وإلياس

والي.

- تصاميم مستوحاة من الفواكه بألوانها الزاهية..

كانت التحدي الثاني خلال الحلقة.