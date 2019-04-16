عرافة أميركية: مولود ميغان وهاري جريء وشجاع

المصدر: رويترز - لوس أنجلوس

تنبأت عرافة أميركية بأن المولود المنتظر للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، ولداً كان أم بنتاً، سيكون جريئاً وشجاعاً، كما أن هاري سيكون الأكثر صبراً من بين الوالدين، وإذا وضعت ميغان المولود في أواخر أبريل الجاري أو في أوائل مايو المقبل كما هو متوقع، فإنه سيكون من مواليد برج الثور.

لكن العرافة كاريس ميلونا قالت إن هناك عناصر نجمية أخرى نارية في ذلك التوقيت ستلعب دوراً، إذ إن كوكب المشترى سيكون في خضم انتقاله صوب برج القوس، فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال برج الحمل في الأسبوع المقبل.

وقالت ميلونا بعد أن فحصت الخرائط الفلكية «هناك اصطفاف ناري عظيم.. نتوقع طفلاً سيولد بالكثير من مكونات الشخصية المنفتحة على الآخرين والنارية الشجاعة التي تتسم بتألق النجوم».

ولم يحدد هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، موعداً متوقعاً لولادة الطفل لكن ميغان قالت لمحبيها البريطانيين ينايرالماضي إنها في الشهر السادس من الحمل. وقال الزوجان الأسبوع الماضي إنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد الملكي الجديد.