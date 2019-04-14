الألمان ينفقون بسخاء على الحلوى

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

كشفت نتائج دراسة حديثة أن المستهلكين الألمان ينفقون مئات الملايين من اليورو على شراء حلوى عيد الفصح. وأوضحت الدراسة - التي أجرتها مؤسسة «نيلزن» لأبحاث السوق - أن هؤلاء المستهلكين اشتروا العام الماضي فقط نحو 3ر29 مليون كيلوغرام من حلوى عيد الفصح بكلفة بلغت نحو 394 مليون يورو، أي نحو 93ر4 يورو للفرد. وقالت خبيرة الحلوى بمؤسسة «نيلزن» ميشائيلا إبزن: «يحب الألمان حلوى عيد الفصح بشكل تقليدي»، مشيرة إلى أن بيض الشوكولاتة لايزال هو أحب أنواع حلوى عيد الفصح.

ونوّهت بأن المجسمات المصنوعة من الشوكولاتة تتنافس بشكل متزايد مع بيض الشوكولاتة.