ملصقات «إكسبو 2020 دبي» على 40 طائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت «طيران الإمارات» تثبيت ملصق «إكسبو 2020 دبي» على 40 طائرة، وذلك مع خروج طائرة (A380)، أمس، من المركز الهندسي تحمل الملصق البرتقالي، الذي يرمز للفرص، ضمن موضوعات المعرض الثلاثة.

وكانت «طيران الإمارات» قد كشفت النقاب في عام 2017 عن ملصق ضخم لمعرض «إكسبو 2020 دبي» على إحدى طائراتها (البوينغ 777-300ER) باللون الأزرق، الذي يرمز لموضوع «التنقل». ومنذ ذلك الحين، زارت الطائرات التي تحمل ملصقات «إكسبو» 134 مدينة، ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، وقطعت 66 مليون كيلومتر خلال أكثر من 15 ألف رحلة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق (إكسبو 2020) في دبي، فإننا نسخّر قوة شبكة (طيران الإمارات) لنشر الوعي وجذب انتباه العالم حول موضوعات هذا الحدث العالمي، من خلال ملصقات تجسّد موضوعات المعرض الثلاثة: (الفرص والاستدامة والتنقل). وستلعب (طيران الإمارات) دوراً محورياً في إتاحة المجال أمام الزوّار لاختبار الحدث العالمي، إذ توفر رحلات مباشرة بين دبي وكثير من الوجهات المشاركة في المعرض، ونتوقع أن 70% من الـ25 مليون زائر المستهدفين سيصلون إلى دبي عن طريق الجو».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «تنطلق فعاليات (إكسبو 2020) بعد أقل من عام ونصف العام. وسيجذب الحدث ملايين الزوّار من جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن تنشر (طيران الإمارات)، الشريك الرسمي الأول للمعرض، رسالتنا عبر شبكة خطوطها العالمية».

وأضافت: «لا تنشر (طيران الإمارات) ألوان وموضوعات المعرض الثلاثة فقط، وإنما تسهم أيضاً في إيصال رسالة دولة الإمارات حول أهمية التعاون الدولي، ومدى إسهاماته في مستقبل أفضل. ويعدّ (إكسبو 2020) خير دليل على ذلك، إذ يجمع 190 دولة وملايين الزوّار هنا في دبي».

واستوحيت ملصقات «إكسبو 2020» من شعار المعرض، وهو خاتم ذهبي أثري عثر عليه في دبي وعمره 4000 عام. ويتكون الملصق على الطائرات من دوائر وحلقات تحيط بخاتم بثلاثة ألوان مختلفة، حسب موضوعات «إكسبو» الثلاثة: البرتقالي الذي يرمز للفرص، والأخضر للاستدامة، والأزرق للتنقل. وستبقى الملصقات على الطائرات الـ40 حتى أبريل 2021.

ويعدّ هذا المشروع واحداً من أضخم المهمات التي نفذها مركز المظهر الخارجي التابع لـ«طيران الإمارات»، إذ استغرق وضع الملصقات على 20 طائرة (A380) و20 طائرة (بوينغ 777) أكثر من 15 ألف ساعة عمل على مدى 14 شهراً.

وبصفتها الناقل الجوي الرسمي بفئة «شريك رسمي أول» لإكسبو 2020، ستلعب «طيران الإمارات» دوراً رئيساً في دعم المعرض لجذب الزوّار، ليس فقط لحضور الحدث، وإنما أيضاً لاستكشاف دبي وجهة حيوية للسفر والتجارة والابتكار. وتخدم الناقلة 67 دولة مشاركة في معرض «إكسبو 2020» برحلات مباشرة، و13 دولة أخرى من خلال شراكتها مع «فلاي دبي». وستستمر «طيران الإمارات» في تطوير عملياتها التجارية وعمليات الشحن إلى دبي قبيل انطلاق المعرض. وتشغل الناقلة أسطولاً حديثاً مكوناً من 270 طائرة، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها، التي تغطي اليوم أكثر من 150 وجهة في 86 دولة.

- «ستلعب (طيران الإمارات) دوراً رئيساً في جذب الزوّار، واستكشاف دبي وجهة حيوية للسفر والتجارة والابتكار».

- «يتكون الملصق على الطائرات من دوائر وحلقات تحيط بخاتم بثلاثة ألوان مختلفة، حسب موضوعات (إكسبو) الثلاثة».