مهرجان الإبداع ing- في دبي ينتظر 1000 زائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ مهرجان الإبداع ing- بعد غد دورته الخامسة، التي تستمر ثلاثة أيام، والذي يعود مجدداً في حي دبي للتصميم، شريك المهرجان الرسمي، ومقر الكثير من المصممين والفنانين والعقول المبدعة في المنطقة.

وقدّمت العديد من المشروعات التجارية في حي دبي للتصميم دعمها للمهرجان، من خلال استضافتها ورش العمل، وتقديم العروض المميّزة للمتحدثين والحضور. وقال رامي الأوسي، مؤسس ing-: «اختيارنا لحي دبي للتصميم لإقامة المهرجان هو الاختيار الأمثل، حيث تجتمع فيه جميع مجالات الإبداع من تصميم، وعمارة، وتصوير، وغيرها». وكانت شركة ing- للإبداع بدأت كليلة عرض لمجموعة تصاميم، وتطورت حتى أصبحت مهرجاناً متكاملاً، يشارك فيه أكثر من 1000 شخص سنوياً.