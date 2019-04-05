«نالادهو».. جزيرة البهجة والأسرار في المالديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُعد جزر المالديف واحدة من أكثر الوجهات رومانسية في العالم، إذ تشتهر بين السيّاح بمنتجعاتها الفاخرة التي توفر أجواءً رائعة لا تنسى، فضلاً عن كونها موطن فرص الغوص الخلابة والجزر المهجورة وحطام السفن، والكثير من الجواهر المخفية التي ربما لم تكن قد سمعت عنها. فكم من الأسرار التي تعرفها عن جزر المالديف.

على الرغم من شهرتها كوجهة سياحية مثالية لقضاء العطلات، بدأت جزر المالديف تروّج ايضاً لنفسها باعتبارها وجهة رائعة لكل أنواع السياح، بما في ذلك العائلات والمسافرون بصحبة الصغار، وليس الأزواج فحسب، فإن كنت تخطط للسفر إلى هناك يوماً مع أطفالك، فستجد كل سبل الاستمتاع لكل أفراد العائلة.

وأطلقت «طيران الإمارات» خدماتها إلى المالديف في 27 مايو 1987، وتسيّر حالياً أربع رحلات يومياً (28 رحلة أسبوعياً) بين دبي ومالي باستخدام طائرات البوينغ 777-300ER. وقد تم اختيار مواعيد الرحلات لكي تلائم الركاب الذين يواصلون سفرهم من وإلى مالي عبر دبي إلى وجهات عديدة. وتسهم أيضاً طاقة الشحن التي توفرها الرحلات في تعزيز حركة التجارة بين المالديف وأسواقها الرئيسة. وتعد المالديف وجهة سياحية رئيسة وخاصة للعائلات، حيث تلبي متطلبات الجميع بما تحويه من منتجعات وفنادق فخمة وراقية وشواطئ نظيفة. يذكر أن أسطول «طيران الإمارات» يتكون حالياً من 271 طائرة ذات جسم عريض تخدم 158 وجهة في 86 دولة.

وتعتبر جزيرة نالادهو الخيالية الأفضل بالنسبة للكثير من المسافرين عند السفر إلى جزر المالديف مع الأطفال، وهي جزيرة شاملة كلياً تتفوق في الموقع والطعام والترفيه، حتى إنها بالفعل ستفوق توقعاتك، فضلاً عن كونها تقدم ميزة جيدة وهي أن القيمة مقابل المال جيدة جداً، خصوصاً إذا كنت من عشاق الطعام.

ووسيلة النقل والمواصلات الى المكان هي يخت يقوم بإيصالك الى الجزيرة، وهي رحلة جميلة للاستمتاع بمياه المحيط الهندي وتستغرق هذه الرحلة نحو نصف ساعة تستمتع فيها بمياه المحيط ومناظر الجزر المالديفية على الطريق مع خدمة في منتهى الرفاهية، وبعد رحلة اليخت تصل الى الجزيرة حيث منتجع نالادهو المالديف، وهو منتجع من فئة الـست نجوم.

أين تقيم

يعتبر منتجع جزيرة نالادهو ملاذاً للسكينة والهدوء، حيث صممت منازل أو فلل المنتجع بتصميم لا يبلى مع الأيام، ويتمتع بالمناظر الخلابة، ويوفر المنتجع 19 منزلاً، كل منزل مزود بحمام سباحة خاص، كما أن المنازل تتمتع بإطلالة خلابة على المحيط الهندي وتوفر جميعها وسائل الراحة الحديثة، كما تتمتع بتصميم وديكورات عصرية حالمة تجعل من المنزل جنة مع موسيقى المحيط التي تحيط بالمكان، وتنقسم منازل المنتجع الى:

فيلا المحيط

فيلا مع حمام سباحة وإطلالة على المحيط وتبلغ مساحتها نحو 300 متر مربع، وهي ذات خصوصية عالية مع منافذ تسمح لك برؤية المحيط والاستمتاع بمنظره ليلاً او نهاراً، والاستمتاع بأشعة الشمس على السطح الخشبي الذي يمتد على الشاطئ الرملي، حيث البحيرة لا تبعد إلا بضع خطوات عن الفيلا، وتتميز هذه الفلل بالتصميم الكلاسيكي والألوان الطبيعية.

منزل المحيط

هو ذو تصميم خشبي ممتد على مياه المحيط مباشرة، ما يثير جواً من السحر والمتعة عندما تتلاحم الأمواج وتتلاطم اسفل المنزل مباشرة، ويتمتع هذا المنزل بشاليه خاص يمكن استخدامه بأي شكل مناسب، خصوصاً في جلسات السبا والمساج او تناول وجبات الطعام الخاصة، وتتمتع هذه المنازل بألوانها الأنيقة والطابع العصري في التصميم والألوان المبتكرة، كما تأتي المنازل مجهزة بحوض استحمام في الهواء الطلق ومغطى بأشجار الجهنمية.

منزل الشاطئ

تتمتع هذه المنازل بالفخامة والاتساع، وتبلغ مساحتها نحو 300 متر مربع وتقع في مواجهة الشاطئ وبجوار البحيرة، كما تحيط بها النباتات الاستوائية، ما يجعلها مكاناً يتمتع بالخصوصية مع تصميم مبتكر وعصري.

منزل 600 متر مربع

يتمتع هذا المنزل بالرحابة والاتساع، حيث تبلغ مساحته نحوالي 600 متر مربع، وعند التوجه لهذا المنزل ستقابل ببوابة منحوتة بشكل مميز يدل على الفخامة، وفي الداخل تجد منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق توصل الى مسبح خاص كبير مع سطح للاستجمام والتشمس، ويتمتع بتصميم عصري مميز مع مجموعة كبيرة من الخدمات الفاخرة.

أفضل الأكلات

أسهم موقع المالديف على مفترق طرق في المحيط الهندي في ترك التجار والزوار بصماتهم على المطبخ المالديفي وعلى ثقافتهم وعاداتهم، وبحكم أن المالديف تتكون من مناطق بحرية أكثر منها برية فإن من الطبيعي أن تصبح الأسماك، خصوصاً التونة، هي المكون الرئيس في المطبخ المالديفي، وذلك بنكهات عربية وهندية وسريلانكية.

ويمثل السمك والأرز الغذاء الرئيس للسكان، أما اللحم والدجاج فيظهران فقط في المناسبات الخاصة والأعياد، حيث تتضمّن الأطباق الشعبية السمك المقلي والكاري وحساء السمك.

ويعد جوز الهند المحصول الأساسي لجزر المالديف، كما أن هناك القليل جداً من أنواع الفاكهة والخضار التي تزرع في بعض الجزر، لذلك فإن أغلب الطعام المتوافر بالبلاد مستورد من الخارج.

وسائل الترفيه

يوفر منتجع جزيرة نالادهو المالديف مجموعة من وسائل الترفيه التي لا يجب أن تفوتها، حيث إنها ستجعل رحلتك ذات طابع حركي ممتع حتى لا تشعر بالملل، فيقوم المنتجع بتوفير رحلات للتعرف الى الجزيرة والجزر المحيطة بها، ما يتيح لك فرصة التعرف الى بعض الأماكن المجهولة، التي تمثل الرحلة لها مغامرة مملوءة بالغموض والإثارة، وهناك ايضاً دورات الطهي ورحلات الصيد ومركز اللياقة الدنية وتمارين البيلاتسو اليوغا والتأمل والإبحار الشراعي ورحلات الصيد وقت الغروب ودورات التذوق، ومن عروض المنتجع المميزة أنه يوفر دروساً للعب التنس على أيدي متخصصين ومدرب محترف.

كما يوفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية الممتعة كالغوص والغطس السطحي والتزلج على الماء وركوب الأمواج، والتجديف على قوارب الكنو والكياك.

للراحة والاسترخاء يضم المنتجع مجموعة مختارة ومتنوعة من معالَجات السبا التي تعمل على تجديد الحيوية والشباب.

مطاعم المنتجع

مطعم ذا ليفنغ روم:

يتمتع المطعم بإطلالة مميزة على البحيرة، مع تصميم أنيق يتمتع بالبساطة وعدم التعقيد أو المبالغة، ويوفر المطعم مجموعة من النكهات الجيدة.

جلسات العشاء الخاصة:

مجموعة متنوعة من النكهات والأطباق من أكثر من مطبخ، ومنها المطبخ الهندي والتايلاندي والمحلي.

العشاء في أجواء رومانسية:تستطيع الاستمتاع بتناول وجبة العشاء في بعض الأماكن الحالمة كأن تتناوله في إحدى الجزر الصحراوية أو في قارب أو على الشاطئ الرملي لنالادهو أو تناول الطعام بالمطعم المجاور (جولي فوشي)، أو في مقصورة الطعام الخاصة أو بستان جوز الهند.

مطعم بان هورا:

وهو مطعم تايلاندي، حيث تستمتع بالنكهات التايلاندية الراقية.