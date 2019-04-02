سيدة تتولى تدريب فريق كرة قدم للرجال في ألمانيا

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

تولت إينكا جرينجز، اللاعبة السابقة في المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، منصب المدير الفني لفريق إس.في شتريلن لكرة القدم للرجال. وباتت جرينجز (40 عاماً)، أول سيدة تتولى تدريب فريق رجال في مسابقات دوري الدرجات الأربع الأولى لكرة القدم بألمانيا، وستتولى المنصب إلى جانب توماس دروتبوم. ورغم الطموح الكبير لنادي شتريلن، يعاني الفريق حالياً في المركز الـ13 بالدوري الألماني المحلي.

وقال هيرمان تيكلنبرغ، رئيس النادي، قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة مدربته الجديدة، أمس، إنني سعيد بقبول إينكا المنصب. لديها الكثير من الطاقة، ويمكنها أن تشمر عن ساعديها (تبدأ العمل بحماسة). وأضاف تيكلنبرغ، المتزوج من مارتينا فوس-تيكلنبرك، مدربة المنتخب الألماني للسيدات، أنه يعرف جرينجز منذ 20 عاماً.

وأوضح تيكلنبرغ أنه كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع جرينجز لتولي منصب مدير الكرة بالنادي، اعتباراً من الموسم المقبل، لكن النتائج المتواضعة للفريق في لفترة الماضية دفعته لإقالة المدرب ومطالبة جرينجز بتولي منصب المدير الفني.