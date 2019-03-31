هذه أقدم صورة لمكة.. بعدسة "صادق"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلق متحف اللوفر أبوظبي، في 25 أبريل معرض «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842 – 1896»، الذي يسلط الضوء على فن التصوير خلال الأعوام الأولى من نشأته.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 13 يوليو المقبل، تشكيلة واسعة تضم أكثر من 250 صورة فوتوغرافية تاريخية التقطت خلال الفترة بين عامي 1842 و1896 في أماكن عدة حول العالم، ومن بينها أقدم صورة للمسجد الحرام ومدينة مكة المكرمة، في نحو عام 1881، والتي التقطتها عدسة محمد صادق بيه (1822 – 1902).

كما يُسلّط المعرض الضوء على كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المناظر الطبيعية والأشخاص للمرة الأولى، ويضمّ صوراً التُقطت في الأميركيتين وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظي، محمد خليفة المبارك: «يعد التصوير الفوتوغرافي أحد أهم الوسائل التي ساهمت في توثيق تاريخ الشعوب وثقافات العالم المتنوعة، وحرصاً منا على تقديم جزء من هذا التراث الإنساني العريق والملهم نقدم معرض «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842 – 1896» في متحف اللوفر أبوظبي، والذي يسرد القصص الإنسانية بتناغم».