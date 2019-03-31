أنجيلينا جولي تحث على إشراك الأفغانيات في محادثات السلام

المصدر: نيويورك - رويترز

حثت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي على إشراك النساء في محادثات السلام الرامية لإنهاء الصراع في أفغانستان، خلال كلمة ألقتها أمام وزراء ودبلوماسيين بالأمم المتحدة، أول من أمس.

وبدأت محادثات السلام بين الولايات المتحدة ومسؤولي طالبان في أواخر العام الماضي، إلا أن هناك مخاوف لدى بعض النساء من أن تتراجع الحريات التي انتزعنها منذ أن أطاحت القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بحركة طالبان من الحكم عام 2001، ويشتكين من تجاهل أصواتهن.

وقالت جولي في اجتماع وزاري حول عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: «في أفغانستان، خاطرت آلاف النساء بحياتهن حين ظهرن على الساحة أخيراً، وطالبن بضمان حقوقهن وحقوق أبنائهن في مفاوضات سلام لم يسمح لهن حتى الآن بالمشاركة فيها».

وأضافت جولي، الحائزة الأوسكار والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التي بدأت العمل معها منذ 18 عاماً: «صمت المجتمع الدولي يثير الانزعاج، وهذا أقل ما يمكن قوله.. لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في أفغانستان أو في أي مكان في العالم يتخلى عن حقوق المرأة».