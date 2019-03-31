المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخالفة

استغرب زوّار لدبي مول، قيام بعض السائقين بمخالفة اللوحات التي يتم وضعها في الأماكن المخصصة لصف السيارات، دون وجود رقابة، إذ يتحايل بعض السائقين بالسير عكس الاتجاه، لضمان الحصول على مكان لصف سياراتهم، دون مراعاة لترتيبهم في الدخول إلى المكان.

نظافة

يشكو سكان بنايات في العديد من المناطق عدم التزام السكان الآخرين بقواعد النظافة، ويشيرون إلى تصرفات «غير مسؤولة»، مثل إلقاء المخلفات وأعقاب السجائر داخل المصاعد ومداخل المباني.

أسعار

رفعت مطاعم وجبات سريعة في أبوظبي أسعارها، بدعوى طرحها وجبات جديدة على الرغم من أنها لا تختلف عن الوجبات القديمة إلا في الاسم، أو عبر إضافة مشروبات بجودة منخفضة لا تستحق الزيادة الكبيرة في الأسعار.

كرة

أسرّ عضو بارز في اتحاد لعبة جماعية لـ«سكيك» بأنه سيختار الاستمرار عضواً في مجلس إدارة الاتحاد، وسيتخلى عن منصبه في ناديه، تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرياضة بعدم ازدواجية المناصب في الاتحادات الرياضية والأندية بناء على مشاورات تمت في ناديه، وقال إنه سيعلن قراره قريباً.

أسعار

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بمراقبة السلع المُخفّضة التي تعلن عنها منافذ بيع، وتبدي وزارة الاقتصاد اهتماماً بها، إذ إن النسبة الأكبر منها بسكويت وحلويات وسلع غير أساسية.

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