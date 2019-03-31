شيرين تكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح معها

المصدر: نجلاء سليم - الإمارات اليوم

فاجأت النجمة، شيرين عبدالوهاب، جمهورها أثناء إحيائها حفلها الغنائي الكبير، أول من أمس، بالقرية العالمية في دبي، بمكالمة حدثت بينها وبين نجم الكرة المصري العالمي، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي. وقالت شيرين إنها فوجئت برقم غريب يتصل بها عقب أزمتها الأخيرة، وإيقافها عن الغناء في مصر وتحويلها للتحقيق، إثر تصريحاتها في البحرين وقولها «أنا هتكلم هنا براحتي لأني لو اتكلمت في مصر هتسجن».

وأوضحت شيرين أنها عند الرد فوجئت بصوت حبيب الملايين، وأشارت للجمهور قائلة «حبيبكم النجم محمد صلاح»، وكشفت شيرين أنه قال لها في المكالمة «اجمدي.. انتي كويسة وكل حاجة هتبقى تمام»، وأشارت شيرين إلى أن تلك المكالمة أسعدتها وأثلجت صدرها، لدرجة أنها قررت أن تسمي طفلها القادم «محمد صلاح»، وثارت عاصفة من التصفيق بين الجمهور الكبير جداً الذي حضر الحفل.. وانتشر مقطع فيديو لهذا الكلام على مواقع السوشيال ميديا وحقق تفاعلاً كبيراً جداً.

وتألقت شيرين في حفلها، غير عابئة بكل مشكلاتها التي تمرّ بها حالياً، وقدمت لجمهورها باقة كبيرة من أجمل أغانيها الشهيرة، ومنها «حبه جنة، مشربتش من نيلها، جرح تاني، بص بقى، على بالي».

ونشرت شيرين بعد الحفل على صفحتها في «تويتر» تغريدة شكرت فيها كل من دعموها في أزمتها الأخيرة، وكتبت «من نعم ربنا عليّا حبكم الكبير ليّا، وحقيقي إحساسكم واصلّي؛ شكراً من كل قلبي لزميلاتي الفنانات الكبار وكل الفنانين والإعلاميين وأصدقائي وجمهوري وكل الناس اللي كتبت عني كلمة صبرتني، ودايماً في ضهر بعض».

يذكر أن شيرين تخلفت عن حضور التحقيقات الرسمية لنقابة الموسيقيين المصرية، يوم الأربعاء الماضي، بخصوص ما نسب إليها من عبارات تمس الأمن القومي المصري بحفلها الأخير في البحرين، وقررت النقابة تأجيل التحقيق معها لجلسة 10 أبريل المقبل، لحين حضورها إلى مقر النقابة والتحقيق معها شخصياً.

«قررت أن أسمّي طفلي المقبل محمد صلاح».

قال لي: «اجمدي..انتي كويسة وكل حاجة هتبقى تمام».