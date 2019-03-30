أوبرا عن «المستشارة».. في أوتريخت الهولندية

المصدر: أوتريخت (هولندا) - د.ب.أ

نظم مساء أول من أمس، العرض الأول لأوبرا عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة أوتريخت الهولندية.

وتدور الأوبرا حول الصراع الذي خاضته المستشارة لإدارة أزمة اللاجئين عام 2015 وتصريحها الشهير «سنفعلها».

وقالت المخرجة فلور هوفينك تين كات، من فرقة «نينتيس» المسرحية، إن الأوبرا عبارة عن قصيدة لنضال «امرأة غير أنانية على ما يبدو». وأضافت: «أنغيلا ميركل هي تقريباً المرأة الوحيدة في عالم السياسة الذي يهيمن عليه الرجال».

وتستند الأوبرا إلى خطب لميركل ومعلومات من أشخاص مقربين منها وسير ذاتية وذكريات الطفولة، إلى جانب «لقاءات تخيلية».

ومن المقرر عرض الأوبرا في عدد من المسارح بالمدن الكبيرة في هولندا. وترأس ميركل حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا منذ 13 عاماً، إلا أنها أعلنت قبل شهور أن فترة ولايتها الحالية ستكون الأخيرة في منصبها.