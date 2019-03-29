مهرجان موسيقى هندية «موجو رايزينغ» متعدّد اللغات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف «بوليوود باركس دبي»، أول متنزه مستوحى من بوليوود في العالم ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، مهرجان الموسيقى المتعدد اللغات «موجو رايزينغ»، الذي تحييه مجموعة من الفرق الهندية الشهيرة. ويقام المهرجان بالتعاون مع القناة التلفزيونية للموسيقيين الشباب «كابا» التابعة لمجموعة ماثروبومي ومحطة «كلوب إف إم». وسيحظى زوار الفعالية بمشاهدة أداء الفرق الهندية الزاخر بالموسيقى المتعددة اللغات الحماسية، ومنها فرقة أفيال وأغام ولاجوري ولوكال ترين، إلى جانب الفنان الشهير كارثك المعروف بأغانيه في عدد من الأفلام لكبار المخرجين، مثل أي.آر.رحمان، وإيلياراجا، وهامشليخا، وفيدياسغار.

وفي السياق، قال مدير إدارة العمليات في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، ميلتون دسوزا: «يسعدنا تقديم مجموعة رائعة أخرى من الفعاليات الترفيهية في بوليوود باركس دبي، لجعل الأوقات التي يقضيها ضيوفنا في المتنزه أكثر متعة، حيث ستضفي هذه الفرق الموهوبة، الأكثر شهرة في الهند، على المتنزه أجواءً تعمّها الطاقة والحيوية. وبالتأكيد فإنّ هذه الخطوة تجسد التزامنا نحو تعزيز مكانة المتنزه كوجهة مفضلة للترفيه والمأكولات والموسيقى على مدار العام».

وتحظى الفرق الأربع التي يستضيفها «بوليوود باركس دبي» بشهرة واسعة في الهند، وتتميز بأدائها الحماسي المملوء بالطاقة على إيقاعات مختلفة. وتشتهر فرقة أفيال المعروفة في كيرلا بمزيجها للإيقاعات الموسيقية الإلكترونية والموسيقى الشعبية، علاوة على موسيقى الروك التي يتداخل معها شعر المالايالام الأصيل بمحتوى يناقش القضايا الاجتماعية والسياسية. وقد تمّ تكريمها بجائزة مرموقة في حفل جوائز رولينغ ستون خلال عام 2009. أمّا فرقة أغام من بانغلور فتشتهر بما قدمته من أداء متميز في ستوديو كوكاكولا على قناة إم تي في، وهي معروفة بتقديم أغاني الروك الكلاسيكية ممزوجة بموسيقى كارناتيك المستمدة من جنوب الهند.