إليسا تغنّي في «ذي بوينت» نخلة جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف «ذي بوينت»، الواجهة البحرية الجديدة في نخلة جميرا بدبي، النجمة اللبنانية إليسا، في الخامس من أبريل المقبل.

سيُقام الحفل في البلازا المطلّة على المياه الفيروزية للخليج العربي، وسينطلق بأداء لمنسق الأغاني في الساعة 6:30 مساءً، يليه حفل إليسا في الثامنة مساءً.

وستقدم الفنانة اللبنانية باقة من أغاني ألبومها الأخير «إلى كل اللي بيحبوني»، ومن بينها مثل «مكتوبة ليك»، و«نفسي أقولو».

يعتبر الحفل جزءاً من سلسلة الفعاليات الحيّة والبرامج الترفيهية العائلية لعام 2019 في «ذي بوينت» التي فتحت أبوابها في ديسمبر الماضي بإحياء حفل موسيقي للنجم العالمي أنريكي إغليسياس، واستضافت أخيراً حفلاً للفنان اللبناني وائل كفوري.