3 مبدعات ومهندس يفوزون في تزيين سور «دبي للتصميم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط والمكرسة للتصميم، أمس، عن أسماء الفائزين في مسابقة «تصميم السور»، التي أطلقها الحي في يناير الماضي، لتصميم أعمال تزيّن السور المحيط بالمنطقة، عبر تصاميم مستوحاة من القيم الأساسية للحي، وهي: الاتحاد، الإبداع، والإلهام.

واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من عدد من مسؤولي الإدارة العليا في الحي أربعة فائزين مقيمين في الإمارات، وهم الرسامة والمصورة ومصممة الغرافيك البريطانية - الصربية آجا زدرافكوفيتش، ومهندسة التصميم والمصورة وخبيرة الفنون البصرية المغربية إشراق بوزيدي، والمهندس المعماري البريطاني بنجامين باتراك، ومصممة الغرافيك والرسامة نسيم ريزابور.

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم خديجة البستكي: إن «مسابقة تصميم السور تهدف إلى تعزيز التفاعل بين جميع أفراد هذا المجتمع الإبداعي خارج حدود منطقة التصميم (ديزاين كارتر). ونحن فخورون بعرض أعمال هؤلاء المبدعين المقيمين في دولة الإمارات على السور المحيط بالحيّ، في إطار حرصنا على إبراز المواهب المحلية المميّزة».

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