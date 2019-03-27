جاستين بيبر: أتوقف عن الغناء لأصلح داخلي

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قال المغني الكندي الشهير، جاستين بيبر، إنه سيتوقف عن الغناء فترة، كي يتعامل مع مشكلات صحية ذهنية. واعترف جاستين (25 عاماً) بأن المعجبين كانوا على حق عندما انتقدوه لكونه «غير سعيد»، و«غير قادر من الناحية الشعورية» على تقديم عرض «حيوي» خلال جولته العالمية الثالثة خلال 2017-2016. وكتب بيبر على صفحته على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور «لقد كنت أبحث وأسعى وأقوم بتجربة وأخطئ مثلما يفعل معظمنا. أنا الآن أركّز على إصلاح بعض من المشكلات العميقة داخلي، التي أعاني منها مثل معظمنا، حتى لا أنهار، حتى أستطيع الحفاظ على زواجي، وأكون الأب الذي أرغب فيه». وكان بيبر قد أكد في نوفمبر الماضي أنه تزوج عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الموسيقى «مهمة للغاية بالنسبة له»، إلا أن «أسرته وصحته تحتلان الأولوية في حياته».