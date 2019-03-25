«رازي» يفوز بجائزة «فيلم فير» الهندية

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

حاز الفيلم الهندي «رازي»، الذي تؤدي بطولته الممثلة عليا بهات، جائزة «فيلم فير» السينمائية لأفضل فيلم لعام 2019.

وفازت الممثلة، عليا بهات، خلال الحفل الذي قدمه النجم الهندي شاروخان، بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيس عن دورها في «رازي»، بينما حصد الممثل، رانبير كابور، جائزة أفضل ممثل في دور رئيس عن دوره في فيلم «سانجو».

وتمكنت الممثلة نينا جوبتا من اقتناص جائزة النقاد لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بادهاي هو»، وحاز الممثل رانفير سينج جائزة النقاد لأفضل ممثل في دور رئيس عن دوره في فيلم «بادمافاتي». وفازت المخرجة ميجنا جولزار بجائزة أفضل مخرج عن فيلم «رازي».

ونظم حفل توزيع جوائز «فيلم فير» في نسخته الـ64، التي تُمنح للمتميزين في قطاع السينما الهندية، الليلة قبل الماضية.