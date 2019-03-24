الحلقة الختامية من «المنكوس» على شاطئ الراحة الليلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، مساء اليوم، الحلقة الختامية وثامنة حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» في موسمه الأول، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيته الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل، وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي «الإمارات» و«بينونة». وسيقدم المتنافسون الستة: علي آل شقير، فيصل المري، سعد اليامي، ناصر الطويل وهادي بن جابر المري (السعودية)، وحمدان محمد المنصوري (الإمارات)، الذين تأهلوا للحلقات الختامية، مشاركاتهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم كلاً من: الشاعر محمد بن مشيط المري (الإمارات)، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي (السعودية)، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي (الكويت)، خلال البرنامج الذي تقدمه الفنانة والإعلامية ريم عبدالله. وأشارت إدارة «المنكوس» إلى أنه يُمكن للجمهور التصويت لنجمه المفضل، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبرنامج، إذ يستمر التصويت حتى الدقائق الأخيرة من الحلقة، وسيتم خلال ذلك الإعلان عن تقييم اللجنة للحلقة الختامية، تضاف لها النسبة التي حصل عليها المتسابق في الحلقة السابقة، ونسبة تصويت الجمهور، ليُعلن بعد ذلك عن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى. وكانت لجنة التحكيم في الحلقة الماضية قد منحت علي محمد آل شقير 24 درجة، وفيصل محمد المري 26، وحمدان محمد المنصوري 26، وسعد اليامي 27، بينما نال ناصر الطويل 28 درجة، وهادي بن جابر المري الدرجة الأعلى بواقع 29 درجة من أصل 30.

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مبدعين سيقدمون مشاركاتهم، خلال الحلقة التي سيعلن فيها عن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى.