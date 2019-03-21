«كاسكيد الترفيهية» تحتفي بعيد الأم بعروض عائلية

المصدر: الامارات اليوم

أعلنت إدارة وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول، عن إطلاقها باقة من العروض لأفراد العائلة مع احتفال يوم الأم، وتتضمن عروض العائلات وجبات لشخصين مقابل قيمة لا تتجاوز 100 درهم إماراتي، كما يُتاح أمامهم خيار استخدام تطبيق «إنترتينر» للاستفادة من عرض تناول وجبتين بقيمة وجبة واحدة في مطاعم «فيش آند كو» ومقهى «غلوريا جينز»، و«بوكا دي بيبو» و«مقهى بتيل» و«برغر فيول» و«الفنر» و«تشيليز» و«جاليتوز» و«مستر غريك» و«استوديو مصر»، كما تتوافر أمام الجمهور العديد من العروض الشهرية المجزية، بما فيها وجبة الغداء الإيطالية في «بوكا دي بيبو» مقابل 37 درهماً إماراتياً فقط، وعروض الساعة السعيدة في مطعم «الفنر» التي تضم طبقاً مجانياً من السلطة أو الحساء، وخيارات البوفيه الغني بالأطباق الهندية الأصيلة في «ماسالا ستريت» مقابل 59 درهماً إماراتياً، وقد افتتحت الوجهة أخيراً مطعم «كماتشو» الإيطالي لتقدم خيارات أطباق الفطور والغداء والعشاء، والوجبات الخفيفة من جميع أنحاء العالم.