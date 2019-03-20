«حلبة دبي» تعايد الأمهات في عيدهن.. التزلج مجاني

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت «إعمار للترفيه» أنها ستقدم للأمهات في عيدهن باقة عروض تضمن تجارب ترفيهية مسلية لـ«ست الحبايب» بصبحة أطفالها.

وطرحت حلبة دبي للتزلج في «دبي مول»، عرضاً خاصاً يضمن تجربة ترفيهية خاصة، فعند شراء تذكرة للطفل، يمكن للأمهات الدخول مجاناً.

وتحتفل كيدزانيا، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية، بعيد الأم أيضاً من خلال منح الأمهات تذكرة دخول مجانية عند شراء تذاكر الأطفال الذين تتاح لهم فرصة استكشاف العديد من الألعاب المسلية والمفيدة.

أما الأمهات زائرات منطقة الألعاب Dig It في «سوق الينابيع» فبإمكانهن الاستمتاع بالمعجنات المجانية، إضافة إلى الدخول مجاناً مع كل تذكرة يتم شراؤها للأطفال.

دبي - الإمارات اليوم