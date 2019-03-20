ديناصورات ونوافير راقصة على كورنيش الخبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقطب «جادة الترفيه»، إحدى الفعاليات في «موسم الشرقية» على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر في المملكة العربية السعودية، أكثر من 6000 زائر يومياً.

وتقدم «الجادة» العديد من العروض الفنية المباشرة، وتضم أركاناً تفاعلية، واستعراضات كرنفالية، بالإضافة إلى معرض للديناصورات يضم عرضاً لأكثر من 20 نموذجاً من الديناصورات التي جلبت من فرنسا، ومسرحاً للحفلات الغنائية، ونوافير راقصة. وتصاحب الفقرات عروض للألعاب النارية، تنظم بشكل يومي لتضيء سماء المنطقة بألوانها الزاهية.

ويشارك في «جادة الترفيه»، التي تستمر حتى السبت المقبل، فريق ملتقى النخبة التشكيلي بالرسم الحر أمام الجمهور، من خلال تلوين 28 مجسماً من الجداريات. يذكر أن «موسم الشرقية» يقام تحت شعار: «الشرقية ثقافة وطاقة»، خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، ويعد أول مواسم السعودية، التي أعلن عنها، أخيراً، ضمن برنامج جودة الحياة 2020، الذي يُعد أحد أهم برامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.