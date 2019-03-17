مهرجان مترو دبي للموسيقى يصدح من السادسة صباحاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الدورة الأولى من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بمشاركة 25 عازفاً من الإمارات والمنطقة العربية والعالم، يقدمون للجمهور باقة من المعزوفات الموسيقية على مدار أسبوع كامل. تقام العروض الموسيقية يومياً في محطات برج خليفة - دبي مول، ومول الإمارات، ومركز دبي للسلع المتعددة، والاتحاد، وبرجمان، خلال فترتين؛ تبدأ الأولى من السادسة وحتى 11 صباحاً، وتستمر الفترة الثانية من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.

ورحبت مدير المشاريع الإبداعية - براند دبي، شيماء السويدي، بالفنانين المشاركين، موجهةً دعوة مفتوحة لجمهور مترو دبي للاستمتاع بالعروض الموسيقية المتنوعة للمهرجان، والتي تتضمن باقة من الأساليب والآلات الموسيقية الفريدة التي لم يسبق عرضها في المنطقة من قبل، والتي تعبر عن ثقافات العالم المختلفة، وتحتفي بالقوالب الموسيقية الكلاسيكية والحديثة. وأضافت: «يقدم المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لجمهور مترو دبي، مجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية الفريدة، التي ربما لم يشاهدها معظم سكان دبي وزوارها من قبل، وقلما توجد مجتمعة ضمن فعالية واحدة، مع مراعاة التنوع بين القوالب الموسيقية المعروفة وآلات العزف التقليدية الغربية، منها: مثل البيانو والجيتار، والعربي كالعود والقانون، إلى جانب أشكال موسيقية فريدة وغير تقليدية، وتُعزف على آلات غريبة ابتكر العازفون معظمها بأنفسهم».

من جهتها، أعربت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، روضة المحرزي، عن اعتزاز الهيئة بالشراكة مع «براند دبي»، لإطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى، كحدث جديد يضاف إلى أجندة الفعاليات الإبداعية في دبي، مؤكدة أنها خطوة تواكب جهود الهيئة في نشر السعادة والإيجابية والتفاؤل بين سكان دبي وزوارها. وأضافت المحرزي أن «محطات مترو دبي تعد موقعاً مناسباً لاستضافة فعاليات المهرجان، بما يقدمه من عروض تتميز بأنها تُقدَّم في الأماكن المفتوحة بين الناس، إذ يعد المترو حالياً الوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في الإمارة بنحو 205 ملايين راكب العام الماضي»، لافتة إلى أن الهيئة تشارك في «أسبوع السعادة»، وتحتفل بباقة من البرامج والأنشطة المخصصة للاحتفاء باليوم العالمي للسعادة، الموافق 20 مارس الجاري.

شيماء السويدي:

«المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، يقدم لجمهور مترو دبي مجموعة من الأساليب الموسيقية الفريدة».

روضة المحرزي:

«محطات مترو دبي تعد موقعاً مناسباً لاستضافة فعاليات المهرجان، بما يقدمه من عروض تتميز بأنها تُقدَّم في الأماكن المفتوحة بين الناس».

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عازفاً من الإمارات والمنطقة العربية والعالم، يشاركون في المهرجان.