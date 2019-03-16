قصر بكنغهام: هاري وميغان سيستقلّان بحياتهما

المصدر: لندن - رويترز

قال قصر بكنغهام في بريطانيا إنه سيتم الترتيب لإقامة مستقلة للأمير هاري وزوجته ميغان، التي تنتظر مولوداً، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة في القصر مع شقيق هاري الأكبر، الأمير وليام وزوجته كيت. وتقاسم هاري وميغان، المعروفان رسمياً باسم دوق ودوقة ساسكس، طاقم الموظفين مع وليام وكيت منذ زواجهما في مايو العام الماضي. ووافقت الملكة إليزابيث الآن على السماح لهما بالاستقلال داخل القصر هذا الربيع.

وذكرت صحف بريطانية منذ نهاية العام الماضي، أن هناك خلافات بين طرفي الرباعي الملكي، هاري وميغان من جانب، ووليام وكيت من جانب آخر، لكن لم تظهر أي مؤشرات على مثل ذلك الخلاف في العلن. وبدا الأميران وزوجتاهما على وفاق عندما حضر الأربعة معاً يوم الكومنولث في لندن.

ويأتي التغيير في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة الملكية مولود ميغان الأول، من حفيد الملكة هذا الربيع. كما يستعد هاري وزوجته للانتقال من مقر إقامتهما في قصر كينزنغتون، حيث يقيم وليام وكيت، إلى منزل جديد على أراضي قلعة ويندسور.