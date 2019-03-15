«تافيرنا غريك كيتشن» يفتتح أبوابه في سوق جميرا

المصدر: الامارات اليوم

كشفت سلسلة مطاعم «فود فاند إنترناشيونال» عن افتتاح أحدث مطاعمها «تافيرنا غريك كيتشن» في سوق مدينة جميرا، حيث يقدّم المطعم المحلي الجديد أشهى النكهات والأطباق المتوسطية.

ويتميز مفهوم مطعم «تافيرنا غريك كيتشن» بأسلوب تشاركي مع مجموعة متنوعة من الأطباق الخفيفة كالأطباق الباردة والسلطات والمقبلات. وتضم قائمة الطعام الاستثنائية تشكيلة من أشهى الأطباق، وعلى رأسها «كسيداتو أوكتوبوس»، المؤلف من الأخطبوط المطهو على نار هادئة والمتبّل بالخل والأوريجانو والبصل والساليكورنيا وزيت الزيتون النقي، بالإضافة إلى الأطباق اليونانية الكلاسيكية، مثل تزاتزيكي وتاراموسلاتا وآثينايكي.

كما توفّر القائمة طيفاً من أشهى المأكولات البحرية الطازجة المحضرة حسب الطلب، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم إما مشوية على الحطب أو مخبوزة أو محمّرة مع الملح والليمون، والتي تُقدم مع طبق هورتا من الخضار البرية الطازجة. حيث يزخر براد السمك في مدخل المطعم بتشكيلة واسعة من الأسماك الطازجة كسمك القاروص (لافراكي)، وسمك الجروبر (سفيريدا)، وسمك النهاش الأحمر (ليثريني)، والسردين (سارديلا) والسمك الصخري (سكوربيون). كما يمكن للزوار الاستمتاع بأسياخ السوفلاكي اليونانية التقليدية من لحم العجل أو الضأن أو الدجاج، إلى جانب خبز البيتا المحضر على الطريقة المنزلية والمخبوز على الحطب، والبطاطس المقلية اليونانية وسلطة تزاتزيكي التي تُحضر وتُقدم على الطريقة اليونانية.

وتضم القائمة الأطباق التقليدية التي تشتهر بها المطاعم اليونانية، مثل طبق موساكا، وهو عبارة عن لحم كتف الضأن المشوي على نار هادئة، بالإضافة إلى طبقي ييميستا وبيفتيكسي. ويوفر المطعم لعشاق الحلويات تشكيلة من الدونات اليونانية التقليدية التي تعرف باسم «لوكومادس»، وتيراميسو بالقهوة اليونانية وكعكة بافلوفا بالزبادي اليوناني، وغيرها الكثير من الحلويات اللذيذة.