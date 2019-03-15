«الرصاصي» تُطلق عطر قَسَمات - بريق في الإمارات

المصدر: الامارات اليوم

يصطحب عطر «بريق» من مجموعة «قَسَمات» صاحبه في رحلة خيالية مشوّقة يستكشف خلالها خبايا الذات الداخلية، ليكشف له مشاعر المحبة لذاته، ويلهمه السير في دروب الأحلام والكفاح والإنجاز. وينتمي «بريق» إلى فئة العطور الكلاسيكية المعاصرة، ويترك عبقاً مميزاً لا يُنسى وحضوراً فريداً يعكس شخصية حامله المستقلّة.

كما يحتفي هذا الإبداع بالملامح الأوروبية الحديثة والصفاء الروحي العميق لآسيا، والجمال الطبيعي المتجرد لإفريقيا، فتبرز من خلاله الفروق الدقيقة بين العناصر المختلفة ضمن عالم واحد متنوع تمتزج فيه المفردات بكل فرادة وتناغم. وتتعدّل النفحات الابتدائية المنعشة لعبق البرغموت والبرتقال والتفاح الأخضر من خلال النفحات الوسطى والحلوة للكراميل والزعفران. بينما يضفي الحضور الرائع للياسمين والورد إحساساً شرقياً محبّباً على العطر. أمّا النفحات الأساسية فيطغى عليها الحضور القوي لعبير الخشب المدخّن الذي يتعزّز مع المسك والجلود، ليمنح هذا العطر الجديد إحساساً غامراً ومفعماً بالثقة.