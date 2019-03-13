تجربة تفاعلية مع «بارني» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مدينة الألعاب، ماتيل بلاي تاون، عن استضافتها تجربة تفاعلية تنقل ضيوف الوجهة الترفيهية في دبي إلى عالم بارني وأصدقائه.

وتنطلق التجربة، ابتداءً من الخامس من أبريل المقبل، في بيت بارني، للقاء الديناصور المحبوب وأصدقائه.

وأعلنت مدينة الألعاب عن أن الأطفال من كل الأعمار سيحظون بوقت مميز في منزل بارني، إذ يمكنهم العزف على بيانو بارني والتمتع بمشاهدة الأسماك الملونة، كما تتوافر أنشطة ترفيهية عدة، منها الرسم على الوجه والتقاط الصور مع بارني وأصدقائه، لتكتمل التجربة مع العروض الموسيقية، والرقص مع الشخصيات الكرتونية المحببة.