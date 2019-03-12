"سبلاش" تطرح تشكيلة Adaptive الموجهة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت "سبلاش"، علامة تجزئة الأزياء الراقية بالمنطقة، تشكيلة من الأزياء المتخصصة والموجهة لأصحاب الهمم. تضم هذه التشكيلة تصاميم للرجال والسيدات تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها هذه الفئة، من خلال تفاصيل مبتكرة ومعدّلة لتلبية احتياجاتهم كما أنها قابلة للتعديل بما يلائم كل شخص. يصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالي 50 مليون شخص، وبالنسبة لهم فإن المهام اليومية البسيطة، مثل ارتداء الملابس، قد تمثل تحديًا وعائقًا. آخذة هذه المشكلة بعين الاعتبار ومستلهمة خطوتها من تجارب هذه الفئة، تلتزم "سبلاش"، بوصفها علامة نشأت ونمت في المنطقة، بالتفكير في طرق جديدة وابتكار حلول جديدة تلبي احتياجات هذه الفئة. وتعكس هذه التشكيلة خطوة باتجاه دعم أصحاب الهمم ومساعدتهم ليتألقوا بعزّة وأناقة، وليعتمدوا على أنفسهم في الوقت ذاته.



واحتفالًا بإطلاق هذه التشكيلة، طرحت "سبلاش" حملة إعلانية تضم مجموعة من الشباب من مركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة كعارضي أزياء. وقد عبّر هؤلاء الشباب عن قدر كبير من الحماس والاهتمام بالمشاركة في تصوير هذه الحملة مما جعلها تجربة لا تنسى. وتعكس صور الحملة روحهم الفريدة وتصميمهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين متكافئين في المجتمع.



وتضم تشكيلة Adaptive قمصان صممت خصيصًا بأزرار شكلية تخفي تحتها مشابك مغناطيسية، بالإضافة إلى قمصان تي-شيرت ذات تصاميم تراعي احتياجات هذه الفئة (ويمكن ارتداؤها أثناء الجلوس) وتحتوي على مشابك فيلكرو (VELCRO®) من الخلف، هذا بالإضافة إلى البنطلونات المصممة خصيصًا للأشخاص طريحي الفراش، وفساتين السيدات المزودة بمشابك فيلكرو عند الخصر. ستتوفر التشكيلة عبر الموقع الإلكتروني splashfashions.com في الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، كما ستتوفر في الفروع التالية بمنطقة الخليج.