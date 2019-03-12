جينيفر لوبيز: الخطبة كانت «مفاجأة كبيرة»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كان تقدم لاعب البيسبول الأميركي السابق، أليكس رودريغيز، بطلب الزواج من المغنية والممثلة الأميركية، جينيفر لوبيز، «مفاجأة كبيرة» بالنسبة إليها، بحسب ما أكد أحد المصادر المقربة.

وكان الحبيبان أعلنا، أول من أمس، خطبتهما، بعد أن تقدم أليكس، (43 عاماً)، بطلب يد جينيفر، (49 عاماً)، للزواج، بينما كانا يقضيان عطلة في جزر الباهاما.

وقال المصدر لمجلة «بيبول» الأميركية «إن السعادة تغمر جينيفر، بالإضافة إلى أسرهما وأصدقائهما»، مضيفاً: «هناك قلة قليلة من الناس كانت تعرف أن أليكس يخطط للتقدم بطلب الزواج».

يذكر أن جينيفر لديها ابن يدعى ماكس، وابنة تدعى إيمي، وهما توأمان عمرهما 11 عاماً، من زوجها السابق، المغني الأميركي المشهور مارك أنتوني، (50 عاماً)، الذي انفصلت عنه في يونيو 2014، بعد زواج دام 10 سنوات.