علماء يخترعون خرزات قابلة للتحلل الحيوي للمهرجانات

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

طوّر باحثون من جامعة ولاية لويزيانا، أخيراً، خرزات ماردي جرا قابلة للتحلل الحيوي، تتكون من الطحالب، وقال الباحثون إنها قد تسهم في الحد من مخلفات المهرجانات حول العالم.

الأستاذ ناوهيرو كاتو من قسم العلوم الحيوية بجامعة لويزيانا، وخلال بحثه عن وسائل لتحويل ماردي جرا إلى مهرجان صديق للبيئة، نسي أحد طلابه أنبوب اختبار مملوء بالطحالب في المختبر، فبدأ الأنبوب بإنتاج الزيوت الأولية المستخدمة في إنتاج البلاستيك الحيوي. وانطلق ناوهيرو من هذه الفكرة لتنمية كائنات ميكروسكوبية من الطحالب وجمعها وطحنها، ثم استخدم المسحوق الناتج في تشكيل حبات الخرز والعملات البلاستيكية. غير أن تكاليف هذه العملية باهظة جداً. ووفقاً لتقديرات ناوهيرو، يكلف إنتاج أول مجموعة من الخرزات القابلة للتحلل 40 ألف دولار مقابل 3000 قلادة؛ أي 13 دولاراً لكل قلادة تقريباً. ويتطلع العالم إلى خفض تكاليف هذه العملية، لتكون كلفة الواحدة دولاراً واحداً أو أقل، ويتطلب إنتاج الخرزات بركاً ضخمة من الطحالب بحجم ملاعب كرة القدم.