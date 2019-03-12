«آرت دبي» يكشف عن البرنامج التفصيلي لأسبوع الفن 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم السبت المقبل النسخة التاسعة من «آرت دبي» بأكثر من 500 فعالية، تُقام عبر سبعة أيام في ثلاث إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة. وتأكيداً لحيوية المشهد الثقافي في الإمارات، تشهد هذه النسخة زيادة بمقدار 25% في عدد المواقع المشاركة بفعاليات الأسبوع، ليشارك أكثر من 80 موقعاً بمعارض وجلسات حوارية وعروض أفلام وورش عمل وعروض حية وغيرها.

ويشهد شهر مارس من كل عام إطلاق مجموعة «آرت دبي» بدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون لفعاليات أسبوع الفن في الإمارات، وهو أكبر احتفال ثقافي في المنطقة، ويُقام ضمن فعاليات موسم دبي الفني.

ويمكن للجمهور وللمرة الأولى التعرف إلى مجموعة الفعاليات المفتوحة من خلال زيارة موقع «آرت دبي» (www.artdubai.ae/‏‏‏‏artweek)، حيث يمكن لزوّار الموقع البحث بحسب نوع الفعالية وموقعها والتعرف إلى أهم الأحداث المصاحبة للأسبوع. كما يمكن الحصول على نسخة مطبوعة مجانية لجدول فعاليات أسبوع الفن بالشراكة مع مؤسسة «ماي آرت غايدز».

ويعود «آرت دبي»، أكبر الفعاليات في أسبوع الفن، إلى مدينة جميرا ليفتح أبوابه من 20 إلى 23 مارس بأكبر برنامج فني في تاريخ المعرض، بواقع أربع قاعات عرض رئيسة وعروض حية للموسيقى والفنون وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية ومشروعات تفويضية خاصة وبرامج عائلية. وتشهد النسخة 13 من المعرض افتتاح قسم جديد يحمل عنوان «بوابة» يركز على المشروعات الفنية من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى قسم «الإمارات الآن» الجديد، الذي يبحث في دور المنظمات الفنية غير الحكومية في تطوّر الساحة الثقافية المحلية.

وتطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة السادسة من موسم دبي الفني، تحت عنوان «تجول في عالم الفن والإبداع»، والتي تُقام خلال شهري مارس وأبريل 2019، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للثقافة». وينطلق الموسم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الرئيسة، حيث يعود معرض سكة الفني بنسخته التاسعة في قلب مدينة دبي القديمة في حي الفهيدي من 16 إلى 24 مارس لتحتفي هذه النسخة بعام التسامح، من خلال استضافة عدد من المواهب الإقليمية في معرض يحمل عنوان «نافذة مفتوحة للفن والتسامح». وللمرة الأولى هذا العام، يقدم معرض سكة تجربتين متداخلتين هما «سكة في النهار» والتي تسلط الضوء على المتاجر الموجودة في حي الفهيدي والمعارض المقامة فيه، و«سكة في الليل» التي تستضيف مجموعة مميزة من الفعاليات الثقافية.

وتنطلق في 18 مارس أمسية المعارض: جادة السركال، التي تتضمن تمديد ساعات العمل المسائية للمعارض المشاركة، بالإضافة إلى عدد من أعمال التفويض الفني والحوارات الفنية ومشروعات الضيوف وعروض الأفلام والجولات وورش العمل الفنية. ومن أهم العروض المشاركة المعرض المقام في مركز كونكريت في السركال، تحت عنوان «فابريكـ(يتد) فراكتشرز» (الكسور الصناعية)، بالتعاون مع مؤسسة الصمداني الفنية لمجموعة فنية بنغلاديشية. كما ستُقدم «ليالي مركز دبي المالي الفنية» عروضاً فنية وثقافية وترفيهية منوعة. وفي منطقة الجداف، يقدم مركز جميل للفنون الجديد معرضه الافتتاحي «خام» بالإضافة إلى مجموعة من الغرف الفنية لمها ملا، وسحر شاه، وراندير سينغ، وهيمالي بوتا، وفرح القاسمي تصحبها مجموعة من الجلسات الحوارية المرتبطة بهذه المعارض والفعاليات الفنية في الإمارات. كما يقدم مركز تشكيل معرضاً جماعياً لـ30 فناناً يعيشون ويعملون في الإمارات.

ومن أهم الفعاليات الفنية هذا العام النسخة 14 من بينالي الشارقة، الذي يستضيفه عدد من المؤسسات الفنية في الشارقة مثل مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الشارقة للفنون وجمعية الإمارات للفنون الجميلة، وغيرها من المواقع الفنية في الإمارة. كما يستضيف مركز مرايا للفنون المعرض الخامس لمجموعة «الإمارات بلا حدود» فيما يقدم متحف الشارقة للفنون معرضاً طويل الأمد بعنوان «مسيرة قرن: إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون».

لزوّار متحف اللوفر

خارج إمارة دبي، يمكن لزوّار متحف اللوفر في أبوظبي الاطلاع على أعمال فنانين كبار مثل رامبرانت فان رين وجوهانس فريمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط. كما تشهد المنطقة أول عرض لمجموعة «ذا برينسلي كولكشنز» التي تتضمن أعمالاً من حركات النهضة والباروك الفنية، والتي تعرض ضمن النسخة 16 من مهرجان أبوظبي الفني في مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون في منارة السعديات. وتتضمن لائحة المشاركات الجديدة في المنطقة معرض الفنان السويسري زيمون في المعرض الفني لجامعة نيويورك أبوظبي. كما يمكن لمحبي الفنون زيارة العرض الجماعي في معرض421.

500

فعالية في أكثر من

80 موقعاً، تشمل

المعارض والجلسات

الحوارية وعروض

الأفلام وورش العمل

والعروض الحية.

المعرض سيشهد افتتاح قسمين جديدين «بوابة» و«الإمارات الآن».

موسم دبي الفني تحت عنوان «تجول في عالم الفن والإبداع».