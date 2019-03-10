«الأوركسترا الكورية» تحيي أمسية في مهرجان أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استكمل مهرجان أبوظبي 2019، في ثانية أمسياته الرئيسة، الاحتفاء بثقافة كوريا الدولة ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، حيث أقيم في قصر الإمارات الحفل الأول بالعالم العربي لفرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية، بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ، ومشاركة عازف البيانو جاي هيوك تشو.

وفي الجزء الأول من الأمسية، قدمت الأوركسترا مقطوعة كونشيرتو البيانو رقم 1 على إي ميجور، أس 124، من أعمال فرانز ليسزت، وبعد فترة الاستراحة، عزفت الفرقة السيمفونية رقم 8، مقطوعة 88 للمؤلف الموسيقي أنتونين دفوراك. وتعد الأوركسترا الكورية السيمفونية الفرقة الوحيدة في جمهورية كوريا، التي تمتلك الخبرة العملية والتجربة الواسعة لتقديم العروض الأوبرالية المتميزة مثل غناء الأوبرا وأداء الباليه، ومع إحيائها لأكثر من 40 حفلاً سنوياً من عروض الباليه والأوبرا سنوياً، تواصل الأوركسترا الكورية السيمفونية تعزيز رصيدها الفني سنوياً، والحفاظ على سمعتها الرائدة في الموسيقى الأوبرالية والباليه، حيث لاتزال تقيم الحفلات والبرامج الموسيقية الخاصة بشكل منتظم في دار الأوبرا، وقاعة الحفلات الموسيقية، التابعتين لمركز سيئول للفنون.

وتقام مساء غدٍ بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي أمسية موجهة لعشاق فن الجاز الأميركي يحييها فنان الجاز وعازف البيانو الأميركي جاستين كوفلين، الحائز العديد من الجوائز، ويقام حفل «توسكا» للسير برين تيرفل ترافقه فرقة أوركسترا كامري بقيادة جاريث جونز والجوقة الويلزية يوم الجمعة المقبل، وينضم له اثنان من نجوم الأوبرا، هما: كريستين أوبولايس وفيتوريو غريغولو.

واحتفاءً «بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي»، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية، يتعاون مهرجان أبوظبي 2019 مع الألعاب الأولمبية الخاصة في كوريا والألعاب العالمية الخاصة بأولمبياد أبوظبي لاستضافة حفل بعنوان «معاً للاندماج»، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا، يوم 16 الجاري على مسرح قصر الإمارات، وتقوده مغنية السوبرانو الشهيرة والحائزة جائزة غرامي «سومي جو».

ويستمر البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي في تقديم أمسياته الاستثنائية للجمهور، بعرض بعنوان «الظلال» (سومبراس) يوم 21 الجاري، قبل أن يختتم المهرجان فعاليات برنامجه الرئيس على مدار يومي 29 و30 مارس، بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس، بعنوان «جولز» لجورج بالانشين.