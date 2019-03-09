«اثنين البرجر» تجربة مذاق في «غوركان شيف ستيك هاوس»

المصدر: الامارات اليوم

أطلق مطعم «غوركان شيف ستيك هاوس» عرض اثنين بسعر واحد على البرجر الخاص كل يوم اثنين، ليتيح لعشاق البرجر التركي الفرصة للاستمتاع بها مع أصدقائهم طوال اليوم، حيث لا يقتصر العرض على ساعة أو فترة معينة من اليوم.

يشمل عرض البرجر والثاني مجاناً جميع خيارات قائمة البرجر الشهية من غوركان شيف، مثل برجر قوركان شيف الخاص من لحم العجل 180 غراماً، وبرجر لوكوم من شرائح الفيليه 120 غراماً، وأخيراً برجر ميني الثلاثية التي تشمل برجر لوكوم الشهية، وبرجر كرات اللحم، وبرجر اللحم مع الجبن، حيث تقدّم جميع أنواع البرجر مع البطاطس المقلية.

يذكر أن مطعم غوركان شيف ستيك هاوس يشتهر بأصالته وجذوره القديمة، كما يتمتع موقعه في سيتي ووك بإطلالة جميلة، خصوصاً مع خدمة «العشاء على ضوء الشموع»، التي يمكن طلبها مسبقاً.