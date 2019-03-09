«هيلز كيتشن» رحلة مع الشيف غوردون رامزي

المصدر: الامارات اليوم

بعد النجاح الذي أحرزه مطعم «هيلز كيتشن» للشيف الشهير غوردون رامزي منذ افتتاحه في ديسمبر 2018، أطلق المطعم وجبة برانش هيليشوس يوم الجمعة في منتجع سيزرز بالاس بلوواترز دبي الجديد، من الساعة 12:30 ظهراً إلى الرابعة بعد الظهر، لتوفّر تجربة طعام استثنائية قلّ نظيرها.

يتسنى للضيوف تناول أصناف محضّرة وفقاً لأعلى المعايير، مع حرية اختيار أطباق من القائمة الانتقائية، ومن محطات الطهي التفاعلية في الوقت عينه.

تدير محطات الطهي الحي فِرق متألّقة بمآزر حمراء وزرقاء أسوةً ببرنامج رامزي التلفزيوني الشهير، وتقدّم مجموعة من لحوم البقر، وسمك السلمون وتارتار التونة، إلى جانب برج المحار، ومقبلات ساخنة، مثل أصناف البرانش الأميركية الكلاسيكية، كالدجاج والوافلز وكرات لحم واغيو الشهية وطبق البيض Eggs in Purgatory الذي اشتهر به «هيلز كيتشن». تُقدَّم الأطباق الرئيسة على الطاولة حسب الطلب، مع كمية غير محدودة من الأطباق الجانبية، وتشمل ويلينغتون لحم البقر الشهير، وسمك السلمون المقرمش ونيوكي بجبنة الماعز والفطر، حيث سيستمتع الضيوف بتجربة استثنائية تأسر الحواس.

يرافق الوجبات برنامج ترفيهي حيّ يخطف الأنفاس، بحيث يجسّد إرث لاس فيغاس المهيمن على منتجع سيزرز بالاس بلوواترز دبي. وخلال وجبة البرانش، تعزف فرقة حية أروع أنغام الإندي الحماسية، حيث سيرقص الضيوف على موسيقى سنو باترول، وكولد بلاي وأركتيك مونكيز.