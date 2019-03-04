«فن البحرين عبر الحدود» ينطلق الأربعاء

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

تستضيف الدورة الرابعة لمعرض فن البحرين عبر الحدود «آرت باب»، 16 معرضاً عالمياً من دول مختلفة، بالإضافة إلى تشكيلة من الأعمال الفنية للعديد من المبدعين البحرينيين، خلال المعرض الذي ينطلق، بعد غد، في المنامة.

وقالت مؤسسة ومديرة معرض فن البحرين عبر الحدود، كانيكا سابروال: «نهدف إلى بناء إرث للمستقبل خلال هذا المعرض الفريد من نوعه، بالتعاون مع أبرز المعارض والمواهب الفنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمشهد الفني، وسيرحب المعرض في دورته الرابعة هذا العام بمجموعة من الفنانين والمعارض، إذ نسعى إلى تعزيز الإبداع، وتوسيع آفاقه». وتشمل قائمة الفنانين البحرينيين المشاركين: عائشة المؤيد، أصغر فائزة بجائزة الدانة البحرينية، والمصورة مروة آل خليفة، والمصمم عثمان خونجي، والمصممة هالة كايكسو. كما يستضيف المعرض أكثر من 40 متحدثاً من نحو 20 دولة حول العالم في سلسلة من حلقات الحوار والمناقشات والمقابلات.