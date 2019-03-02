فتيات «سجايا» يقدن الخيول ويرصدن الأفلاك

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اكتسبت منتسبات «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معارف وخبرات مميّزة، عبر سلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية والفنية والثقافية المتنوعة التي نظمتها المؤسسة خلال شهر فبراير الماضي. واشتملت ورش العمل والبرامج على باقة من الخيارات، من بينها برنامج الفروسية، وهو نشاط أسهم في تدريب الفتيات على ركوب الخيل خلال ثماني جلسات تدريبية خضعت لها المنتسبات اللواتي شاركن في مسيرة القافلة الوردية. وتضمنت الأنشطة برنامج «الفلك» الذي عرّف الفتيات بأهم المعلومات المتعلقة بالفضاء وعلومه، من خلال تقديم ورش تطبيقية ترصد الظواهر الفلكية، وتنظم رحلات ميدانية إلى مراكز الفضاء بالدولة. كما اشتملت الأنشطة على ورشة أساسيات الفوتوشوب، لتعريف المنتسبات بآلية العمل على ذلك البرنامج، ولفت انتباه الفتيات إلى الإبداع، وابتكار الشخصيات التي تعبّر عن المنتسبات أنفسهن، إضافة إلى برنامج «شيف سجايا» الذي يعنى بتعليم المنتسبات أهم خيارات الطبخ وأساليبه المتنوعة.

ونظّمت المؤسسة أيضاً «مخيّم سجايا» الذي شاركت فيه 25 فتاة ممّن يمتلكن الرغبة في خوض مغامرات وتجارب جديدة؛ مثل التجديف وتسلّق الجبال، وغيرهما، إلى جانب برنامج إبداعات الخط بالذهب الذي أسهم في تدريب الفتيات على الخطوط العربية المختلفة، فضلاً عن تعريفهن إلى آلية تذهيب الكلمات، إضافة إلى إطلاع الفتيات المشاركات على أشهر 20 مصحفاً، وبعض القطع والمقتنيات التاريخية والمخطوطات النادرة للخط العربي.

25

فتاة ممن يمتلكن الرغبة

في خوض مغامرات

وتجارب جديدة؛ شاركن

في مخيم سجايا.