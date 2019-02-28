«طيران الإمارات للآداب».. مبدعون عرب يتصدَّرون المشهد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقدم في دورته الجديدة نحو 200 جلسة، على مدار تسعة أيام. ويقدم المهرجان - من خلال البرنامج العربي لعام 2019 - مجموعة من أبرز المبدعين العرب من الكتّاب الواعدين والمخضرمين، والشعراء والروائيين، ومؤلفي كتب الأطفال.

وأكدت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، أن المهرجان يضع الاهتمام بالأدب العربي والأدباء العرب في مقدمة أولوياته. وقالت: «إننا نشعر بأن تسليط الضوء على الكتّاب العرب وأعمالهم خطوة مهمة جداً، ومن صميم عملنا، فتاريخنا حافل بالقصص الرائعة، ولا شيء أكثر أهمية من إتاحة الفرصة للجمهور لإعادة التواصل مع ثقافتنا، واستعادة مكانة القصص أقوى أداة لنشر قيم الفهم المشترك والوحدة والتسامح».

ويقدم المهرجان - في دورته المقبلة - عدداً من أبرز الأسماء الحاضرة في المشهد الأدبي العربي اليوم، إلى جانب مبدعين ومفكرين عالميين، في جلسات تتضمن مجموعة من الموضوعات والأنماط، من الخيال العلمي والجريمة، إلى الرومانسية، والدراما، والشؤون العالمية، والتنمية الذاتية، وغيرها.

وهنا إطلالة على مجموعة من وجوه المهرجان، ضمن برنامجه العربي.

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