ثعبان يقطع 3 قارات في حذاء سائحة

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

قطع ثعبان آلاف الكيلومترات عبر ثلاث قارات، مسافراً من أستراليا إلى اسكتلندا داخل أمتعة سائحة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أسترالية أمس. وتم العثور على الثعبان المرقط غير السام في حذاء مويرا بوكسال، بعد عودتها من عطلة صيفية في أستراليا، وفقاً لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وقال باول آيرلي، زوج ابنة بوكسال، الذي يعيش مع أسرته في مدينة ماكاي بولاية كوينزلاند، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن العثور على الثعبان كان مفاجأة شديدة. وأضاف: «لم تكن أبداً تتوقع أن تعثر على ثعبان خلال إفراغ محتويات إحدى حقائبها عند العودة إلى اسكتلندا».

وقال آيرلي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «بطريقة أو بأخرى، انتقل (الثعبان) من ماكاي (في أستراليا) إلى جلاسجو (في اسكتلندا) من دون أن يكتشفه أحد.. الثعبان غريب على اسكتلندا كغرابة الثلج على كوينزلاند». وأظهرت صور نشرها الإعلام المحلي أن الثعبان قام بتغيير جلده خلال رحلته داخل الحذاء.

وقال آيرلي: «لا أعلم على وجه الدقة متى قام بتغيير جلده، ولكن ينبغي أن يكون ذلك قد تم خلال الرحلة الجوية، وهو أمر غريب».