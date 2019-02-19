«جورج إيستمان» يكرّم عطاء جوليا روبرتس

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلن متحف جورج إيستمان في نيويورك، أمس، أن نجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار، جوليا روبرتس، ستمنح جائزة «جورج إيستمان» هذا العام، تقديراً لعطائها المتميز لفن السينما.

وأشار مدير المتحف، بروس بارنز، إلى مدى اتساع نطاق الأدوار التي لعبتها روبرتس، خلال الـ30 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن التكريم سيجري في مسرح دريدن، يوم الخميس الموافق الثاني من مايو المقبل.

وقال بارنز، في بيان، إن «عمق واتساع مسيرتها، ونطاق الشخصيات التي جسدتها على الشاشة.. شهادة حقيقية على مواهبها الطبيعية وحرفيتها العالية. نحن نتطلع إلى الاعتراف بإسهاماتها في فن السينما».

يذكر أن بطلة فيلم «بريتي ومان» حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة، فضلاً عن ثلاث جوائز غولدن غلوب.