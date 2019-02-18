«سوبرمان» ورفاقه الأبطال في «ياس» حتى 10 مارس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات معرض «ذا آرت أوف دي سي - ذا دون أوف سوبر هيروز» في ياس مول بأبوظبي، حتى 10 مارس المقبل.

وأعلن المركز أنه مدد استضافة المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع شركتي «دي سي»، وشركة «ورنر براذرز كونسيومر برودكتس»، استجابة لرغبات الزوّار.

وانطلق المعرض في الأول من نوفمبر الماضي، ليبهر الجمهور من محبي كتب وقصص الشخصيات الكرتونية والأبطال من جميع الأعمار، إذ يستعرض صفحات أصلية ونادرة لقصص الأبطال الشهيرة وأهم الأزياء الأصلية والإكسسوارات والمقتنيات لشخصيات سينمائية ذات جماهيرية، من أبرزها: «سوبرمان»، «باتمان»، «وندر ومان» و«ذا جوكر».