هونغ كونغ: إحباط محاولة تهريب كمية من العاج

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

صادرت سلطات الجمارك في هونغ كونغ كمية كبيرة من قرون حيوان وحيد القرن، كانت في طريقها إلى فيتنام، بقيمة تصل إلى مليون دولار. وقالت السلطات الجمركية، أول من أمس، إن مسؤولي الجمارك عثروا على 40 كيلوغراماً من العاج ضمن أمتعة اثنين من الركاب كانا في رحلة ترانزيت في طريقهما من مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى مدينة هو تشي منه سيتي الفيتنامية.

يشار إلى أن التجارة في قرون وحيد القرن محظورة دولياً منذ عام 1977، ولايزال الطلب عليها مرتفعاً في أماكن مثل فيتنام والصين، حيث تحظى بقيمة ثمينة، لما يتردد حول فوائدها الطبية، وأيضاً الفنية.