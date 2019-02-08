نصائح لجعل المنزل بفخامة فندق

المصدر: الامارات اليوم

هل تساءلت يوماً عن سبب اجتذاب غرف الفنادق للنزلاء أكثر من غرف منازلهم؟ يعود هذا لأسباب عدة ليس أقلها الديكور والخدماتية العالية والنظافة، ولديك بعض النصائح من منتجع والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، لتجعلي غرفتك كغرف الفنادق الفخمة والمريحة.

ليس كل شخص يمتلك موهبة تنظيم الديكور، ولحسن الحظ، هناك أشخاص متخصصون بأعمال الديكور، وتنسيق الألوان معاً، وقادرون على تصميم الديكورات الداخلية والخارجية بإتقان كامل، لكن ليس من الخطأ الإلمام ببعض القواعد العامة الخاصة بالديكور، حيث يجب أن يتم تصميم الغرف الأنيقة والأجنحة الفاخرة بلوحة ألوان شاطئية راقية تمزج ما بين اللون العاجي والرملي والفيروزي الرقيق، كما أن إضافة مفروشات أوروبية معاصرة مع بعض من الإضاءة تعكس الأناقة الجذابة وتضيف رونقاً في الغرفة.

كما أن الترتيب المنمق لقطع الأثاث يعتبر أساساً من أساسيات الراحة والجمال، بحيث يراعى أثناء الترتيب الحفاظ على المساحات، وسهولة الحركة، وتنسيق الألوان.

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