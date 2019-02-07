رجاء القرق: دبي محفِّزة على النجاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصفت سيدة الأعمال الإماراتية، الدكتورة رجاء القرق، دبي بأنها «بيئة مثالية لتحقيق الأهداف وتحفيز النجاح»، مضيفة أن المرأة لها دور أساسي وحيوي في كتابة مستقبل الإمارات، لتصبح الدولة بذلك مثالاً بارزاً على تمكين المرأة في مختلف المجالات.

واستعرضت المدير التنفيذي في مجموعة عيسى صالح القرق، خلال تكريمها

بغرفة تجارة وصناعة دبي بمناسبة إطلاق كتابها «رجاء القرق - السيرة الذاتية»؛ مسيرتها المهنية، وكيفية التغلب على التحديات.

وخلال كلمته الترحيبية، هنأ مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، رجاء القرق لإطلاقها سيرتها الذاتية، مشيراً إلى أن الكتاب ملهم، ويتضمن دروساً حياتية ومهنية قيّمة، مضيفاً أن الكتاب يحمل رسائل أبرزها إظهار الدور المهم للمرأة الإماراتية في المجتمع، خصوصاً في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن تأسيس مجلس سيدات أعمال دبي ونموه وتطوره تحت رئاسة الدكتورة رجاء القرق، نموذج إضافي على المساهمة القيّمة لها في ترسيخ دور المرأة العاملة في قطاع الأعمال بالإمارات.

وسلطت القرق، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الخاصة حول كتابها أمام موظفي الغرفة، الضوء على أبرز العوامل التي ألهمتها لكتابة سيرتها الذاتية، مؤكدة أن الإصدار يبرز مختلف مراحل حياتها والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تطور مسيرتها المهنية، وصولاً إلى كونها إحدى أكثر سيدات الأعمال تأثيراً في المنطقة، مضيفة أن المرأة لها دور أساسي وحيوي في كتابة مستقبل دولة الإمارات، لتصبح بذلك دولة الإمارات مثالاً بارزاً على تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة.

ودعت القرق موظفي الغرفة إلى التحلي بالإرادة والعزم والتصميم من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، معتبرة أن إمارة دبي هي بيئة مثالية لتحقيق الأهداف وتحفيز النجاح.