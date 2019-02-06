خطوات بسيطة لزيادة سرعة اللاب توب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفادت مجلة "كونيكت" الألمانية بأنه يمكن رفع أداء وزيادة سرعة جهاز اللاب توب ببعض التدابير. ونقلت وكالة الانباء الألمانية "د ب أ" عن الوكالة أن البرامج، التي يتم تشغيلها تلقائيا مع إقلاع الويندوز، تعد سببا رئيسيا لبطء إقلاع اللاب توب.



ويمكن التحكم في البرامج، التي تبدأ مع إقلاع الويندوز، عن طريق النقر على أزرار (Ctrl+Alt+Delete) سويا لاستدعاء مدير المهام (Task Manger)، ثم الضغط على علامة التبويب (Startup). ومن خلال هذه القائمة يمكن للمستخدم تحديد البرامج، التي لا ينبغي عملها مع إقلاع الويندوز، ثم الضغط على زر (Deactivate).



وأضافت المجلة الألمانية أن بطاقة SD تمثل حلا جيدا إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لسعة الجهاز البالغة 64 جيجابايت فقط، مع تركها دائما في فتحة قارئ البطاقات كتوسعة للذاكرة بسعة تصل إلى 128 جيجابايت على سبيل المثال.