ديار بكر: العثور على نسخة عتيقة من الإنجيل

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

أعلن مكتب حاكم ديار بكر جنوب شرق تركيا، أمس، أنه تم العثور على نسخة من الإنجيل عمرها 1200 عام، أثناء عملية لمكافحة التهريب في المحافظة.

وذكر مكتب حاكم ديار بكر أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم أثناء محاولتهم بيع النسخة العتيقة، أول من أمس، في مدينة كايابينار. وتحتوي النسخة على إجمالي 34 صفحة منقوشة بالذهب.

وأفاد مكتب حاكم المحافظة بأنه اعتقل ستة مشتبه فيهم، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

يشار إلى أن قلب شبه جزيرة الأناضول موطن للعديد من الأماكن المقدسة التي يقدسها المسيحيون، واتخذت السلطات التركية أخيراً إجراءات صارمة ضد محاولات تهريب القطع الأثرية القديمة.

ويشكل المسيحيون أقلية صغيرة في تركيا ذات الأغلبية المسلمة من السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة.