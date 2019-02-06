إماراتيان وسعودي يكملون المشوار في «راعي القصيد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط أجواء حماسية، تزيّنها كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأشعار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انطلقت الليلة قبل الماضية أولى حلقات البرنامج الشعري الجديد «راعي القصيد» على شاشة قناة سما دبي.

وشارك في الحلقة تسعة مبدعين، نجح ثلاثة منهم (إمارتيان وسعودي) في التأهل إلى المرحلة الثانية، لمواصلة المشوار نحو لقب «راعي القصيد»، الذي يضم لجنة تحكيم تحتوي على ثلاثة من الشعراء الإماراتيين، وهم: سيف السعدي، وعوض بن حاسوم الدرمكي، ومحمد المر بالعبد المهيري. وقال الدرمكي إن «الشعر هو روح الكلام التي تنبض بالحياة»، مشيراً إلى علاقة الثقافة بالشعر، وأن النجاح يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي: (الرغبة والقدرة والفرصة)، التي يقدمها البرنامج الجديد على شاشة قناة سما دبي.

بينما أكد السعدي أنه «طالما قيادتنا الرشيدة تراهن على شبابها للوصول إلى الفضاء، فحق لنا الآن أن نطالب شعراءنا أيضاً بالابتكار لا التكرار»، مشدّداً على أهمية التركيز على التجديد والصورة الشعرية المستفزة للمتلقي.

فيما أشار المهيري إلى أن «البرنامج الجديد يخدم المفردة الإماراتية الشعرية، والبحور التي اشتهرت في دولة الإمارات، والتي سيتم التركيز عليها خلال منافسات البرنامج، مثل: (الونة والطارق والردحة والتغرودة)، وغيرها من الفنون الأصيلة».

ويشارك في البرنامج 27 مبدعاً من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان واليمن وجزر القمر، الذين سيتنافسون على امتداد الحلقات الثلاث الأولى، لاختيار تسعة مشتركين سيتأهلون إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

وفتح «راعي القصيد» الباب لمشاركات الجمهور، ولكل من يجد في نفسه موهبة كتابة الشعر وإلقائه، لإرسال مقطع مصور وتحميله على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به باستخدام الوسم (#راعي_القصيد)، للترشح وخوض مضمار المنافسة في البرنامج.

وقدم أول المشتركين في الحلقة الأولى، خميس بن بليشة الكتبي (الإمارات)، الذي يعدّ أصغر المشاركين، قصيدته ونال إعجاب جميع أعضاء لجنة التحكيم لاختياره المفردة بشكل يرضي الذائقة، ويبرز تميز المفردة الإماراتية. في حين قدم المشترك الثاني حمد بن علي النعماني (سلطنة عُمان)، قصيدة بعنوان «سلالة فكر»، بطريقة وصفها سيف السعدي بباذخ الصورة الشعرية. بعدها قدم المشترك الثالث عبدالله علي الشامسي (الإمارات)، قصيدة «سالفة عمر» التي نالت إجماع لجنة التحكيم.

أما المشترك الرابع محسن الدفيعة المصعبي (الإمارات)، فقدم قصيدة قيّمها عوض بن حاسوم الدرمكي، بأنها ذات قافية صعبة، استطاع من خلالها الشاعر أن يبني عليها قصيدة من 12 بيتاً تزخر بالنبض الإنساني والحضور المسرحي. بينما ألقت المشتركة الخامسة برديس فرسان خليفة (اليمن)، قصيدة شهدت تفاعلاً إيجابياً من الجمهور. وعضو لجنة التحكيم سيف السعدي، الذي وصف أبياتها بالمبنية على المعنى الجميل، كرسالة شعرية «برديسية» إلى الناس. وقدم المشترك السادس راشد أحمد المنصوري (الإمارات)، قصيدة حماسية وصفها الدرمكي بالنسج الشعري الجيد. وأطلّ المشترك السابع محمد بن ملهي المزروعي (الإمارات)، مقدماً «تغرودته»، التي أشاد بها المهيري، قبل أن يقدم المشترك الثامن محمد بن صالح القحطاني (السعودية)، قصيدة قال عنها الدرمكي إن الشاعر ينطق الإبداع في كل تفاصيل قصيدته، قبل أن يختتم المشترك الأخير هزاع بن سمرة القحطاني (الإمارات)، منافسات الحلقة وسط إشادة بقصيدته وروح التحدي التي يتمتع بها. وقبل نهاية الحلقة التي بثت على الهواء مباشرة، اجتمع المشتركون التسعة بانتظار الدرجات والنتائج النهائية، بعد أن اختارت لجنة التحكيم المواهب التي جمعت بين متانة النص والإبداع في الأداء لتكمل مشوار الوصول إلى اللقب، إذ تأهل كل من: خميس بن بليشة الكتبي، وهزاع بن سمرة القحطاني (الإمارات)، ومحمد بن صالح القحطاني (السعودية) إلى منافسات المرحلة الثانية من البرنامج.

رسالة من اليمن

وصف عضو لجنة تحكيم برنامج «راعي القصيد»، الشاعر سيف السعدي، أبيات قصيدة الشاعرة اليمنية برديس فرسان خليفة، بالمبنية على المعنى الجميل، كرسالة شعرية «برديسية» إلى الناس.

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مشتركين تنافسوا على الفوز بالتأهل، خلال الحلقة الأولى من برنامج «راعي القصيد».