لطيفة التونسية تستهل «الحكايات» مع وائل جسار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ قناة أبوظبي، اعتباراً من الغد، عرض البرنامج الموسيقي والترفيهي الغنائي الجديد «حكايات لطيفة».

وسيستضيف البرنامج، الذي تقدمة الفنانة لطيفة التونسية، في كل حلقة نخبة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي، ليستعيدوا ذكريات زمن الفن الجميل، من خلال تأدية أغنيات تركت بصمة في عالم ذكرياتنا لكبار ومشاهير الغناء العربي، إذ سيحل النجم وائل جسار ضيفاً على حلقة البرنامج الأولى.

وستطرح لطيفة على ضيوفها العديد من الأسئلة، للتعرف إلى حكايات أغنياتهم والكواليس والنجوم الذين أسهموا فيها، إضافة الى استخدام عنوان الأغنية في صنع أسئلة مختلفة ترسم لوحة إنسانية وشخصية عن ضيف الحلقة.

يذكر أن «حكايات لطيفة» يضاف إلى سلسلة البرامج الفنية التي ستبدأ قناة أبوظبي عرضها على شاشتها خلال شهر فبراير الجاري، من بينها برنامج «الزمن الجميل»، الذي يسعى ألى استكشاف مواهب قادرة على أداء اللون الطربي العربي الأصيل، وبرنامج «نوتة وصل»، الذي سيأخذ المشاهد في رحلة مشوقة للتعرف إلى موسيقى العديد من الشعوب والحضارات والثقافات المختلفة حول العالم.