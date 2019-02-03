الإعدام لقاتل زوجته وأطفاله في مصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّرت محكمة جنايات كفر الشيخ في مصر، اليوم الأحد، إحالة أوراق قضية الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي لتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، وحددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وقال الصحف المصرية إن الجلسة بدأت وسط تشديدات أمنية ووجود المتهم مبكراً داخل القفص، وعقب النطق بالحكم هتف أقارب الزوجة القتيلة «يحيا العدل»، وأصيبت والدة المجني عليها بنوبة بكاء هستيري وأخذت تهتف يحيا العدل، ثم هدأت وقالت «الحمد لله بنتي وأطفالها الأبرياء في الجنة».

وكانت المحكمة بدأت أولى جلسات القضية، أمس السبت، واستمعت خلالها لمرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهم، كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم، وعقب استماع المحكمة لمرافعة فريق النيابة العامة، التي وجهت عدة اتهامات للمتهم، وهي قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب 3 جرائم قتل أخرى قام فيها بذبح أبنائه مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سكين.

وتداولت العديد من وسائل الإعلام في مصر، آخر أيام العام الماضي، خبر جريمة بشعة ودموية، هزت الشارع المصري، والتي كان ضحيتها أم طبيبة وأطفالها الثلاثة، قُتلوا على يد الزوج نفسه، بدافـع الشـكّ، حيث وجدت جُثثهم في منزلهم.