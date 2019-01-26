نصائح للحفاظ على صحة العينين

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

ذكر معهد بيئة العمل التطبيقية الألماني، أن الجلوس أمام شاشات الحاسوب لفترات طويلة يتسبب في إجهاد العينين، وظهور بعض المتاعب، مثل الحكة وجفاف العينين، بالإضافة إلى الشد والتوتر في منطقة الرقبة والكتفين، وقدم المعهد بعض النصائح والإرشادات، التي تساعد الموظف على تجنب متاعب العمل لفترات طويلة بوساطة الحاسوب. وأوضح أنه يتعين على الموظف تجنب الوهج والانعكاسات في المكتب قدر الإمكان، بالإضافة إلى أنه يجب توافر مسافة كبيرة بدرجة كافية ما بين العينين والشاشة، ودائماً ما ينصح الخبراء بأن تكون هذه المسافة ما بين 45 و60 سم. وتعمل مرطبات الهواء والنباتات على الحد من الرطوبة في المكتب، ومن الأمور المهمة أيضاً أن يحرص الموظف على تنويع الأنشطة والمهام التي يقوم بها من وقت إلى آخر، مثل النظر بعيداً عن الشاشة والغمز بالعينين وتحريكها أو إغماضها بضع دقائق. كما نصح الخبراء الألمان بتقليل استعمال الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بعد الانتهاء من العمل، بالإضافة إلى أنه يجب فحص العينين بصورة منتظمة لاكتشاف أي متاعب أو أمراض بشكل مبكر.