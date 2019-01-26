«المهرجون» تجذب الأسر والأطفال في ليالي سويحان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت ليالي سويحان، أول من أمس، عرضاً لمسرحية «المهرجون»، قدمها مسرح بني ياس، ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019.

وقام بتأليف العمل وإخراجه الفنان الإماراتي مرعي الحليان، وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن والمسرح، منهم بدر الساعي، وخميس اليماحي، وبدر البلوشي، وحميد عبدالله، وسمية داهش، ومحمد إسحاق، ودارت أحداثه حول الحرص على المثابرة والعمل من أجل تحقيق النجاح وغرس السلوك الإيجابي وحب عمل الخير لدى الأطفال. وقال الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان: «حاولنا من خلال المهرجان أن نضع بصمة خاصة ومميزة للأطفال، وكان ذلك من خلال أمور عدة، أهمها الألعاب والمسابقات والهدايا التي يتم توزيعها عليهم، واليوم كان لدينا عمل مسرحي داخل المسرح، وهي مسرحية المهرجون، وقد قمت بمتابعتها واستمتعت جداً بهذا العمل المسرحي الرائع، حيث لفت انتباهي الحضور المميز من جانب العائلات والأطفال، وكان هناك تجاوب واضح وجميل ما بين الحضور والممثلين الذين أدخلوا الفرحة في نفوسهم». وقال عبدالله بوشامس رئيس مجلس إدارة مسرح بني ياس: «كان لنا الشرف بالمشاركة بمسرحية (المهرجون) في مهرجان سلطان بن زايد التراثي، حيث حرصنا من خلال هذه المسرحية على الوصول إلى أهداف معينة لإيصالها للطفل بأن الخير دائماً ينتصر على الشر، وسعدنا جداً بالحضور الكثيف الذي ملأ المدرجات، والتفاعل الذي شاهدناه فيما بينهم وبين الممثلين».