«بلاتفورم 09» بالفجيرة: «هواء طلق عقل منطلق»

المصدر: الفجيرة - وام

تنطلق بحي الرميلة بالفجيرة في الثلاثين من يناير الجاري أعمال الدورة السادسة من معرض «بلاتفورم 09» الخيري، ويستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان «اكتشفي Sense - هواء طلق عقل منطلق».

وأكدت الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي، مؤسـِسة المعرض، أن الحدث استطاع، خلال ست سنوات، أن يتطور وينمو بصورة كبيرة ليضم 10 آلاف امرأة يجتمعن سنوياً ليشاركن بإبداعاتهن ويساندن بعضهن بعضاً للتطور، إلى جانب منح فرص تعليمية لهن. ويقام على منصة النقاشات عدد من المحاضرات والورش تستضيف عدداً من النساء البارزات في مجال الأعمال، والتواصل الاجتماعي.